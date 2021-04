Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La Réunion a été copieusement arrosée ce samedi 17 avril. Des trombes d'eau se sont abattues sur toutes les régions de l'île provoquant l'entrée en crue de plusieurs rivières et générant d'impressionnantes cascades notamment sur la falaise de la route du littoral. Cet axe de circulation est d'ailleurs basculé sur ses trois voies côté mer. Les pluies et les orages se sont calmés dans le courant de la nuit de samedi dimanche et c'est maintenant à une forte houle qui est attendue. Météo France a placé les côtes ouest et sud de l'ile en vigilance forte houle "vague de submersion. La plus grande prudence est recommandée sur les fronts de mer (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Réunion a été copieusement arrosée ce samedi 17 avril. Des trombes d'eau se sont abattues sur toutes les régions de l'île provoquant l'entrée en crue de plusieurs rivières et générant d'impressionnantes cascades notamment sur la falaise de la route du littoral. Cet axe de circulation est d'ailleurs basculé sur ses trois voies côté mer. Les pluies et les orages se sont calmés dans le courant de la nuit de samedi dimanche et c'est maintenant à une forte houle qui est attendue. Météo France a placé les côtes ouest et sud de l'ile en vigilance forte houle "vague de submersion. La plus grande prudence est recommandée sur les fronts de mer (Photo rb/www.ipreunion.com)