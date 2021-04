Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 47 secondes

Ce vendredi 16 avril 2021, une convention de partenariat a été signée entre l'E2C Réunion et la commune de Saint-André. La signature a pour objectif de favoriser l'insertion socio-professionnelle et la découverte des métiers des Saint-Andréens stagiaires de l'E2C Réunion, ayant quitté le système scolaire depuis au moins un an, sans aucune qualification. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-André. (Photos mairie de Saint-André)

