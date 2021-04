BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 19 avril 2021 :



- La centrale de Bois Rouge va massivement importer du bois des Etats-Unis

- Les arnaques sur internet toujours plus inventives

- Macron veut "un grand débat national sur la consommation de drogue"

- Football : 12 grands clubs lancent une "Super League" concurrente de la C1

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

La centrale de Bois Rouge va massivement importer du bois des Etats-Unis

A l'horizon 2023, la centrale thermique de Bois Rouge passera au 100% biomasse (source d'énergie renouvelable) et abandonnera le charbon. Un projet porté par l'entreprise Albioma, en charge de cette conversion. Près de 70% de cette biomasse seront importés, des Etats-Unis dans un premier temps. Cette proportion a poussé plusieurs organisations non gouvernementales (ONGs) à tirer la sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent de l'empreinte carbone d'un tel transport et de la dépendance énergétique qui sera créée pour l'île

Les arnaques sur internet toujours plus inventives

Les escroqueries sur internet sont légions. Demande de rançon, promesse d'un cadeau ou d'une somme mirobolante, ou encore proposition d'un prêt défiant toute concurrence, les arnaqueurs ne manquent pas d'imagination pour appâter des personnes qui, par crédulité ou par naïveté, tombent malheureusement dans le piège. Dernière arnaque en date, les grandes banques de la place proposeraient un emploi rémunéré sans bouger de soi... une annonce aussi alléchante que bidon

Macron veut "un grand débat national sur la consommation de drogue"

Emmanuel Macron appelle, dans un entretien au Figaro dimanche soir, à "lancer un grand débat national sur la consommation de drogue" et à "ne laisser aucun répit aux trafiquants de drogue" afin de "faire reculer la délinquance".

Football : 12 grands clubs lancent une "Super League" concurrente de la C1

Le football européen proche de l'implosion: douze grands clubs ont lancé lundi leur "Super League", une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions, déclaration de guerre à laquelle l'UEFA a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ce lundi 19 avril 2021, Matante Rosina n'a pas eu le temps de se pencher sur la météo d'aujourd'hui. Pour une fois, elle va faire avec ce qui arrive. Si il pleut, elle prévoit de préparer un bon carry la patte cochon et de faire des bonbons bananes dans sa cuisine et si il fait beau, elle fera la même chose mais dans sa cuisine dans la cour.