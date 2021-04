Les dépôts de candidature pour le premier tour des départementales et des régionales sont décalés d'une semaine, en accord avec le report des élections. Ils seront à effectuer du 10 mai au 17 mai pour les régionales,et du 26 avril au 5 mai pour les départementales. La campagne électorale sera ouverte le lundi 31 mai 2021 à minuit et close le samedi 19 juin 2021 à minuit pour le premier tour et, le cas échéant, du lundi 21 juin 2021 à minuit jusqu'au samedi 26 juin 2021 à minuit pour le second tour. Nous publions les modalités complètes ci-dessous

Conformément aux articles L.192 et L.336 du code électoral, les élections départementales et régionales se tiendront en même temps. Cette concomitance des scrutins a été prévue par l’article 44 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 et vise à favoriser la participation pour ces deux scrutins généralement peu suivis par les électeurs.



- Dépôt des candidatures en préfecture -



Les candidatures doivent être déposées en préfecture :



Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des élections

6 rue des messageries

97400 Saint-Denis



Dates et modalités de dépôt des candidatures



• Elections régionales

Dates de dépôt des candidatures :

- 1er tour : du lundi 10 mai au lundi 17 mai 2021, de 8h à 12h et de 14h à 16h (de 8h à midi le dernier jour) ;



- 2ème tour : le lundi 21 juin 2021, de 10h à 12h et de 14h à 16h ; le mardi 22 juin, de 8h à 12h et de 13h30 à 18 heures.



Les candidats tête de liste sont invités à prendre rendez-vous par courriel à l’adresse suivante : [email protected]



Modalités de dépôt des candidatures

La déclaration de candidature, doit être déposée sur le formulaire CERFA et doit comprendre la liste de l’ensemble des candidats dans leur ordre de présentation. Elle doit être déposée en préfecture par le candidat tête de liste ou par le mandataire qu’il aura désigné, porteur d’un mandat écrit et muni d’une pièce d’identité.



Les documents peuvent être remplis directement en ligne par les candidats sur le site service-public.fr. Chaque liste devra comporter 47 candidats pour 45 sièges à pourvoir.



• Élections départementales

Dates de dépôt des candidatures

- 1er tour : du lundi 26 avril 2021 au mardi 4 mai 2021, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; le mercredi 5 mai 2021, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h ;



- 2ème tour : le lundi 21 juin, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.



Les binômes de candidats sont invités à prendre rendez-vous par courriel à l’adresse suivante: [email protected]



Modalités de dépôt des candidatures

La déclaration de candidature doit être rédigée sur les formulaires CERFA disponibles sur le site internet de la préfecture ou sur service-public.fr



Affichage



Les emplacements d’affichage sont attribués par tirage au sort. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé. En cas de fusion de listes pour les élections régionales, l’ordre retenu est celui des listes " d’accueil ", c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.



Seuls les candidats tête de liste ou leurs mandataires expressément désignés pourront assister à ce tirage au sort qui interviendra à l’issue du délai d’enregistrement des candidatures.



Dates de la campagne

La campagne électorale sera ouverte le lundi 24 mai 2021 à zéro heure et close le samedi 12 juin 2021 à zéro heure pour le premier tour et, le cas échéant, du lundi 14 juin 2021 à zéro heure jusqu’au samedi 19 juin 2021 à zéro heure pour le second tour.