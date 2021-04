Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien ce lundi 19 avril 2021. Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures. Le système se trouve à 1150 km au nord de La Réunion. Il devrait se renforcer en tempête tropicale d'ici mardi soir ou mercredi, tout en circulant au large du nord de Madagascar. Nous publions le bulletin complet ci-dessous (Photo Mtotec)

🌀 16-20202021 : le 16ème système tropical de la saison 🌀 ➡ Dans quelques instants, vous pourrez tout savoir sur le site... Publiée par Météo-France Océan Indien sur Lundi 19 avril 2021

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1006 hPa.

Position le 19 avril à 16 heures locales: 10.7 Sud / 57.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 1150 km au secteur: NORD

Distance de Mayotte: 1350 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 20 km/h.



Informations sur le système :

1) Le CMRS amorce le suivi du système dépressionnaire situé à proximité d'Agaléga et qui montre des signes d'organisation.



2) Ce système devrait se renforcer en tempête tropicale d'ici mardi soir ou mercredi, tout en circulant au large du nord de Madagascar et passant à proximité de l'atoll Farquhar.



3) La petite taille du système induit une incertitude supérieure à la moyenne sur la prévision d'intensité. En revanche, la confiance est relativement bonne sur sa trajectoire à courte échéance.



4) Suivi irrégulier pour le moment.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 20/04 à 16h locales, par 11.0 Sud / 51.4 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 21/04 à 16h locales, par 10.0 Sud / 47.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 22/04 à 16h locales, par 10.0 Sud / 45.5 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 23/04 à 16h locales, par 10.1 Sud / 43.5 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 24/04 à 16h locales, par 9.3 Sud / 41.1 Est