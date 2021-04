Le 14 avril 2021, le tribunal administratif (TA) a rendu sa décision concernant les deux recours contre les opérations électorales des 8 et 17 décembre derniers en annulant la désignation des membres extérieurs du conseil d'administration puis l'élection du Président de l'Université de La Réunion. Ce lundi 19 avril 2021, Madame La Rectrice, chancelière des universités, a nommé le Pr Jean- Michel JAUZE comme administrateur provisoire de l'établissement, avec pour mission de mener le processus électoral à son terme sous un mois. Nous publions ici le communiqué de l'Université. (Photo : Université de La Réunion)

Pr Jean-Michel JAUZE a été recruté à l’Université de La Réunion en 1995, après y avoir soutenu une thèse de doctorat en Géographie en 1994. Titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR), de l’Université de Paris IV-Sorbonne (2001), il occupe un poste de professeur en Géographie depuis 2003. Il est actuellement professeur de classe exceptionnelle 2 et compte à son actif une centaine de publications scientifiques dans le domaine de la géographie urbaine et de l’aménagement des territoires dans les

Mascareignes. Depuis 2012, il dirige l’UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH).

L'établissement fonctionne normalement

L'équipe présidentielle et de direction demeure aux responsabilités pour la gestion des affaires courantes : les vice-président·e·s, chargé·e·s de mission et direction de cabinet continuent d'exercer leurs fonctions. L'ensemble des instances, hors conseil d'administration, fonctionnent également normalement.

La continuité de service public de l'Université de La Réunion s'opère donc : les cours examens se dérouleront comme prévus. Les services, directions et laboratoires accueilleront les usagers.