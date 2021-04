BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 20 avril 2021 :



- L'Hexagone se protège des variants, La Réunion tergiverse

- Langues régionales : une loi, c'est bien, les moyens pour l'appliquer, c'est mieux

- [PHOTOS - VIDEO] Afrique du Sud : l'incendie au Cap menace le centre-ville, des habitants évacués

- Dengue : 7.480 gîtes larvaires éliminés depuis le début de l'année

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Humide dans le Sud, éclaircies dans le Nord

L'Hexagone se protège des variants, La Réunion tergiverse

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de quatre pays : Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud, et d'une région ultramarine, la Guyane. Les passagers devront s'isoler pendant 10 jours, à domicile ou à l'hôtel, pour éviter une propagation des variants en Métropole, sous peine d'une amende de 1.500 euros. Une décision qui nécessitera une modification des textes actuels et la publication d'un décret, mais qui s'appuie bien sur un cadre légal. Pourtant la mise en place d'une quarantaine obligatoire est fermement rejetée par la préfecture de La Réunion depuis des mois, qui invoque les libertés individuelles.

Langues régionales : une loi, c'est bien, les moyens pour l'appliquer, c'est mieux

Par surprise, et contre l'avis du gouvernement le Parlement a adopté définitivement le jeudi 8 avril 2021 une proposition de loi pour protéger et promouvoir les langues régionales, après le vote favorable de l'Assemblée nationale en deuxième lecture malgré les réticences du gouvernement et des députés LREM. Une bonne nouvelle pour la langue créole. La préservation et l'enseignement du créole à l'école sont des combats menés de longue date par de nombreuses personnalités réunionnaises. Roger Ramchetty, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et enseignant de métier, se réjouit de cette décision. Entretien

[PHOTOS - VIDEO] Afrique du Sud : l'incendie au Cap menace le centre-ville, des habitants évacués

Des habitants du Cap, en Afrique du Sud, ont été évacués lundi alors que l'incendie qui s'est déclenché la veille sur Table Mountain, sommet emblématique surplombant la ville, se dirigeait vers le centre urbain. Des habitants ont été évacués. Les écoles du quartier ont également été évacuées. Une enquête sur l'origine de l'incendie, lequel n'a pas fait de victime, a été ouverte. Un suspect a été placé en garde à vue, ont annoncé les autorités locales.

Dengue : 7.480 gîtes larvaires éliminés depuis le début de l'année

Alors que la circulation de la dengue s'accélère une nouvelle fois à La Réunion, la préfecture fait le point ce lundi 19 avril 2021 sur les mesures prises pour tenter d'endiguer l'épidémie. 80 agents de l'ARS, 40 pompiers, 40 militaires de la sécurité civile et 15 contractuels sont mobilisés sur le terrain, soit 175 personnes au total. Depuis le début de l'année, 7.480 gîtes larvaires éliminés depuis le début de l'année. L'arrondissement ouest compte à lui seul plus de 80 % du total des signalements reçus à l'échelle de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Humide dans le Sud, éclaircies dans le Nord

Ce mardi 20 avril 2021, Matante Rosina pense que dans le Sud, la pluie sera présente. Sur le volcan, le mauvais temps est prévu avec un risque d'orages. Au Nord, on profitera de quelques éclaircies mais il y aura malgré tout un risque d'averses sur les montagnes de Saint-Denis à Saint-Paul dans l'après-midi. Dans la région de Saint-André, le soleil est au rendez-vous. La houle continue de s'amortir. La mer est calme dans le nord de l'île.