Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Les averses et les coups, de tonnerre sont de retour. L"e temps va redevenir instable cet après-midi sur La Réunion. Des foyers orageux isolés sont susceptibles de se produire dans tous les hauts de l'île, le risque est plus marqué sur les zones sud et sud-est. Cette activité s'accompagne localement de forts cumuls de pluie. Cet épisode pourrait se prolonger en cours nuit prochaine" note Météo France qui a placé les régions sud et sud-est en vigilance fortes pluies et orages

