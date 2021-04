La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, "a appris avec indignation et consternation l'agression dont a été victime cet après-midi un professeur de l'école Julie Huet à Saint-Benoît, frappé par un parent d'élève" indique le rectorat par voie de communiqué ce mardi 20 avril 2021. Nous publions ici le communiqué. (Photo d'illustration : mairie de Saint-Benoît)

"La rectrice condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable et assure de son soutien l’enseignant agressé ainsi que toute l’équipe éducative.



Elle réaffirme la nécessité de respecter la sécurité des enseignants et de l’ensemble des personnels de la communauté scolaire, comme la sécurité des élèves.



L’IEN de la circonscription est présent pour accompagner le dépôt de plainte à la gendarmerie. Les services académiques sont également mobilisés pour apporter toute l’aide nécessaire pour faire face cette épreuve."