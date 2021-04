Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Situation compliquée ce mercredi 21 avril 2021 pour 13.000 usagers résidant entre Saint-Joseph et Saint-Philippe. Ils sont privés d'électricité depuis 22h30 ce mardi. "La foudre a impacté le réseau de très haute tension (63kV) entre Saint-Pierre et Saint-Joseph. 20 000 clients ont été privés d'électricité" indique EDF ce mercredi matin. Au cours de la nuit, 7000 clients ont pu être réalimentés et "à la première heure ce matin, deux hélicoptères ont décollé pour localiser le lieu et la nature précis des dégâts sur le réseau" précise EDF en assurant que ses "équipes sont mobilisées sur place afin de procéder aux réparations le plus rapidement possible" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

