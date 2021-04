BONJOUR LA REUNION - À la une de ce mercredi 21 avril 2021 :



- Covid-19 : six décès et 918 cas en une semaine, les indicateurs sont stables

- Face aux mesures, certains gîtes de montagne contraints de fermer

- Covid-19 : ceux qui se réinventent pour rester ouverts

- L'ex-policier Derek Chavin reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps sec et agréable

Covid-19 : six décès et 918 cas en une semaine, les indicateurs sont stables

Les derniers chiffres de l'ARS, communiqués ce mardi 20 avril 2021, montre que l'épidémie de Covid-19 reste stable, mais toujours inquiétante. Si les indicateurs ne sont pas à la hausse, ils restent cependant élevés, et ne laissent pas présager d'allègements des restrictions sanitaires cette semaine, alors que le préfet doit s'exprimer ce mercredi à 17 heures. En une semaine, six personnes âgées de plus de 50 ans sont décédées, 918 nouveaux cas ont été détectés et le taux d'incidence s'est stabilisé à 107,5 pour 100.000 habitants. Des chiffres stables, en comparaison à la semaine précédente

Face aux mesures, certains gîtes de montagne contraints de fermer

Depuis le 6 avril 2021, les gîtes de La Réunion subissent de plein fouet le durcissement des règles établies par le préfet dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Certains sont contraints de fermer, comme le refuge de la Caverne Dufour au Piton des Neiges ou encore celui du volcan. Ils attendent de voir quelles seront les nouvelles annonces du préfet ce mercredi

Covid-19 : ceux qui se réinventent pour rester ouverts

Depuis le 6 avril 2021, de nombreux établissements recevant du public doivent fermer leurs portes. Parmi eux, les salles de sport, les salles de spectacle, les salles de jeu, les cinémas ou encore les galeries marchandes ou magasins de plus de 10.000 m2. Mais pour garder un semblant d'activité, certains gérants se réinventent et redoublent de créativité, quitte à trouver de nouvelles idées. Sport en extérieur, concerts en live Facebook, location de jeux... Les techniques sont variées, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau en période de crise sanitaire, et en prévision de nouveaux durcissements.

L'ex-policier Derek Chavin reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd

"Coupable!": dès l'annonce du verdict au mégaphone, la foule exulte devant le tribunal de Minneapolis. Plus de 200 personnes se sont rassemblées en anticipation de la nouvelle, et immédiatement les larmes commencent à couler sur plus d'un visage. "Coupable des trois chefs d'accusation", continue l'homme avec son mégaphone, en détaillant le verdict concernant le policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps sec et agréable

Ce mercredi 21 avril 2021, Matante Rosina est de bonne humeur ce matin quand elle voit ce soleil partout sur l'île. En cours de journée quelques nuages s'installent sur le relief. Les averses sont rares. Le vent souffle de Saint-Pierre à Saint-Gilles et de Sainte-Rose à Sainte-Marie (50 à 60 km/h). Les températures sont toujours un peu plus chaudes que la normale.