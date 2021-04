Des boutiques de lingerie de toute la France regroupées au sein du collectif "Action culottée" ont décidé d'envoyer des culottes à Jean Castex. Elles considèrent leurs commerces essentiels et réclament l'équité. Dans le collectif, Julie Sidiot, gérante de la boutique Sidiot Lingerie, a envoyé ce mardi 20 avril 2021 un tanga en dentelle bleu à Matignon. (Photos Sidiot Lingerie)

Entre deux courriers officiels et autres lettres conventionnelles, le Premier ministre Jean Castex a reçu des petites culottes ainsi qu'une lettre explicative. Julie Sidiot, qui tient trois boutiques de lingerie fine à La Réunion, a décidé d'expédier ce lundi "un tanga fleuri en dentelles bleu d'un corsetier français" au Premier ministre. "Pour marquer notre action et donner un petit air humoristique et rigolo on a décidé d'envoyer à monsieur Castex, un string, une culotte ou un tanga", explique Julie Sidiot.

A travers cette action, elle s'interroge sur le caractère "non essentiel" des sous-vêtements. "Je pense qu'on a toute notre place, la femme qui va accoucher qui a besoin d'un soutien-gorge d'allaitement, n'est-ce pas essentiel pour elle ? La femme qui a subi une opération qui a besoin d'un soutien-gorge post-opératoire, n'est-ce pas essentiel pour elle ?", questionne la gérante.

Derrière cette action culottée, "une centaine de détaillantes indépendantes ont envoyé le même courrier type" pour protester contre la fermeture de leurs boutiques de lingerie pendant le confinement. "En métropole, il faut savoir qu'elles en sont au troisième confinement, elles n'en peuvent plus", déclare Julie Sidiot.

Dans sa vitrine, à côté des sous-vêtements, elle avait déjà affiché une banderole "Nous ne sommes pas essentiels", pour manifester son mécontentement face aux mesures prises en Métropole, qui ne concernent pas La Réunion pour l'heure. Ecoutez :

mmo/www.ipreunion.com / [email protected]