Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Les chasseurs de petit gibier à plumes et de lièvre peuvent retirer leurs licences, en veillant à respecter le port du masque et les règles de distanciation sociale. Les ventes se déroulent dans les locaux de l'Office national des forêts à Saint-Denis et Bourg-Murat.

