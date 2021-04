BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 22 avril 2021 :



- Covid-19 : prolongation des restrictions jusqu'au 7 mai

- Soupçons de prise illégale d'intérêts : jour de procès pour Didier Robert

- Sculpteur emblématique de La Réunion, Gilbert Clain est décédé à 79 ans

- La Possession : un agent municipal accusé de harcèlement sexuel en garde à vue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Covid-19 : prolongation des restrictions jusqu'au 7 mai

Face à une situation sanitaire dégradée mais stable, le préfet Jacques Billant a décidé de ne pas reconfiner La Réunion. Les restrictions sanitaires, qui devaient être levées ce vendredi 23 avril 2021, sont cependant prolongées jusqu'au 7 mai. Des discussions sont cependant prévues la semaine prochaine pour une éventuelle réouverture des terrasses des bars et des restaurations, et l'instauration d'un couvre-feu à 19 heures au lieu de 18, à l'image de la Métropole. D'après le dernier bilan, en une semaine, six personnes âgées de plus de 50 ans sont décédées, 918 nouveaux cas ont été détectés et le taux d'incidence s'est stabilisé à 107,5 pour 100.000 habitants. Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 141 malades sont décédés des suites de la maladie. 70 de ces personnes sont décédées au cours des six dernières semaines

Soupçons de prise illégale d'intérêts : jour de procès pour Didier Robert

C'est jour de procès pour Didier Robert. Le président de Région, candidat à sa succession, est jugé ce jeudi 22 avril 2021 pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, d'abus de biens sociaux et de concussion supposément commis à l'encontre de la SPL Réunion des Musées Régionaux. Le dossier devait être jugée le vendredi 9 avril dernier. L'avocat de Christine Clain, ancienne salariée de la SPL également poursuivie, ayant été atteint par le Covid-19, l'affaire a été renvoyée à ce jeudi. Ce procès arrive alors que le jeudi 25 mars dernier Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, et Marie-Paule Balaya, vice-présidente du Département, ont été condamnés par la cour d'appel. Leurs affaires portaient sur des faits en partie similaires à ceux reprochés à Didier Robert. Les deux élus sudistes ont notamment été condamnés à des peines d'inéligibilité. Une jurisprudence menaçante pour le président sortant, candidat à sa propre succession. Restez avec nous, nous suivons en direct cette actualité sur notre site

Sculpteur emblématique de La Réunion, Gilbert Clain est décédé à 79 ans

C'est un grand talent de La Réunion qui s'en va : le sculpteur de basalte Gilbert est Clain est décédé à l'âge de 79 ans. Il s'est éteint à Ilet Furcy, dans le cirque de Cilaos, où un musée lui est dédié. Autodidacte, il n'a commencé à sculpter qu'à partir de ses 34 ans après avoir travaillé comme planteur de cannes, vendeur de boeufs ou encore bazardier. Il a réalisé beaucoup de commandes pour les églises de l'île puis pour les collectivités et ses oeuvres font partie aujourd'hui des collections du musée Léon Dierx et du FRAC Réunion. Les élus de l'île lui rendent hommage.

La Possession : un agent municipal accusé de harcèlement sexuel en garde à vue

Suite à une plainte déposée le 14 décembre 2020 par une agente municipale de La Possession, un de ses collègues a été placé en garde à vue pour des faits d'harcèlement sexuel ce mercredi. La victime en question n'a pas repris le travail depuis cette date, ne souhaitant pas être en contact avec l'agresseur présume qui n'est pas sous le coup d'une mesure conservatoire. Elle déplore le manque de réponse de la mairie. La commune estime cependant qu'au "stade actuel de la procédure, aucun élément n'a permis de déceler la culpabilité de l'agent incriminé. Nous espérons que l'enquête judiciaire permettra de faire avancer la procédure administrative en cours"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Ce jeudi 22 avril 2021, Matante Rosina prévoit un temps maussade. En début de journée, quelques averses concerneront les communes de Saint-Joseph à Sainte-Rose. Au cours de la journée, les nuages se développent dans les hauteurs de l'île. Quelques averses essentiellent sur l'Est et le Sud-Est sont à prévoir. Sur le littoral, les éclaircies résistent difficilement. Le vent souffle en rafales (50 km/h) sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest. La mer est agitée au vent.