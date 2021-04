Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'Insee et l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) dévoilent les premiers résultats d'une nouvelle étude qui évalue l'impact de la crise sanitaire sur les revenus des Réunionnais.e.s. Il s'avère qu'un quart des Réunionnais déclarent une dégradation de leur situation financière lors du confinement du 2ème trimestre 2020, c'est moins que la tendance métropolitaine. Cependant les variations sont énormes en fonction du secteur d'activité et de la catégorie de revenus. Les ménages les plus pauvres, particulièrement touchés par la crise sanitaire, se trouvaient déjà dans une situation financière difficile avant, sur une ile où 38% de la population est sous le seuil de pauvreté. Les artisans-commerçants et les ouvriers déclarent avoir vu leur situation financière se dégrader. (Photo d'illustration rb/www.ipreuunion.com)

