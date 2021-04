Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Ce jeudi 22 avril 2021, Matante Rosina prévoit un temps maussade. En début de journée, quelques averses concerneront les communes de Saint-Joseph à Sainte-Rose. Au cours de la journée, les nuages se développent dans les hauteurs de l'île. Quelques averses essentiellent sur l'Est et le Sud-Est sont à prévoir. Sur le littoral, les éclaircies résistent difficilement. Le vent souffle en rafales (50 km/h) sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest. La mer est agitée au vent.

