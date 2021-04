Le procès d’Olivier Rivière et de Marie-Paule Balaya a été particulièrement suivi par les observateurs de la vie politique locale. Beaucoup ont fait le corollaire entre ce procès et celui de Didier Robert qui s’ouvre ce jeudi 22 avril, dans le cadre de l’affaire dite des musées régionaux. Le président de Région est poursuivi pour une demi-douzaine de griefs, notamment pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et concussion qui auraient été commis à l'encontre de la SPL.

Il lui est aussi reproché d’avoir omis de déclarer une partie de ses revenus auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, un délit qui était aussi reproché à Marie-Paule Balaya dans le cadre de son procès.

Didier Robert ne peut que constater que la condamnation prononcée à l’encontre des deux élus ce jeudi 25 mars est lourde. Olivier Rivière écope de 8 mois de prison avec sursis, 3 ans d’inéligibilité et 10.000 euros d’amende pour ne pas avoir respecté les règles de l’écrêtement tandis que Marie-Paule Balaya est condamnée à un an d’inéligibilité et une amende de 25.000 euros.

A la lumière de cette décision, Didier Robert peut légitimement s’inquiéter, conscient qu’un risque d’inéligibilité pèse très fortement sur sa tête. Et pour cause, les faits qui lui sont reprochés sont bien plus graves que ceux pour lesquels ont été condamnés le maire de Saint-Philippe et la vice-présidente du Département.

Ce jeudi, les réquisitions prononcées par le procureur Eric Tuffery seront riches d'enseignement. En première instance, le chef du parquet de Saint-Denis a été sévère à l'encontre des deux élus sudistes. Il la été tout autant à l'encontre de Joseph Sinimalé, ancien maire de Saint-Paul contre qui il a requis, et obtenu ,10 ans d'inéligibilité. Il a aussi été inflexible dans l'affaire dite du Sdis et mettant en cause Nassimah Dindar. Lors du procès le vendredi 5 mars, il avait requis notamment deux ans d'inéligibilité à l'encontre de la sénatrice. Cette dernière a finalement été relaxée pour manque de preuve. Le procuruer a décidé de faire appel.

Reste donc à savoir quelles réquisitions Eric Tuffery prendra à l'encontre de Didier Robert. Ce dernier s'est déjà déclaré candidat à sa propre succession pour les élections régionales des dimanche 20 et 27 juin prochains. Une condamnation ne ferait évidemment pas les affaires du président sortant. D'autant qu'il cherche à s’imposer comme le candidat légitime de la droite. Et qui devra alors faire campagne en trainant ce boulet au pied, même si un éventuel appel serait suspensif.

Quant à Marie-Paule Balaya et Olivier Rivière, leur avenir politique à court terme semble bouleversé compte tenu de leur condamnation à de l’inéligibilité. Si Marie-Paule Balaya ne devrait en toute logique plus se présenter aux départementales de juin prochain, Olivier Rivière ayant saisi la Cour de Cassation, suspendant sa condamnation, pourra participer à ces scrutins.

