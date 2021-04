BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 23 avril 2021 :



Musées régionaux : 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité requis contre Didier Robert

Après une très longue journée d'audience, le parquet a requis 15 mois de prison avec sursis et une inéligibilité de trois ans à l'encontre de Didier Robert. Le président du Conseil régional comparaissait devant le tribunal correctionnel pour des faits supposés de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des musées régionaux. Il lui est notamment reproché d'avoir porté son salaire à 6.800 euros en tant que président de la SPL sans avoir consulté le conseil d'administration au préalable et alors que plusieurs salariés ont été licenciés, et d'avoir augmenté celui d'une amie, Christine Clain, juste avant sa rupture conventionnelle. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre elle. Le délibéré sera rendu le 21 mai prochain.

Drame au volcan : l'autopsie des deux corps prévue ce vendredi

Deux jeunes de 19 ans ont trouvé la mort au volcan ce jeudi 22 avril 2021. Portés disparus depuis deux jours, ces deux étudiants en sciences de l'Université de La Réunion, ont été retrouvés aux abords du cône éruptif par les militaires du PGHM, mobilisés sur terre et dans les airs pour les recherches. Malheureusement, les deux victimes étaient déjà décédées, bien que le moment exact et les causes de leur décès soient encore inconnus pour l'heure. Une autopsie est prévue ce vendredi au centre médico-légal de Saint-Denis pour apporter des réponses à ces deux questions

Covid : Castex dévoile la levée progressive des restrictions

Réouverture des écoles avec un "protocole très strict" et des tests massifs, fin des limites de déplacements en journée le 3 mai, réouverture progressive mi-mai de commerces et lieux de culture: Jean Castex a dévoilé jeudi les premières étapes de la levée des restrictions, jugeant que le pic de la 3e vague de Covid-19 était passé.

Les prix à la consommation baissent de 0,4% en mars

En mars 2021, les prix à la consommation baissent de 0,4 % à La Réunion. Cette baisse est essentiellement portée par le recul des prix du transport aérien et des services récréatifs, mais aussi par la baisse des prix des produits de santé et de l'habillement. À l'inverse, les prix des carburants, de l'alimentaire et du tabac sont en hausse. Sur un an, les prix baissent de 0,1 % à La Réunion et augmentent de 1,1 % en France hors Mayotte. Nous publions ici le communiqué de l'Insee.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La grisaille reste présente

Ce vendredi 23 avril 2021, Matante Rosina aimerait bien revoir un peu le soleil mais la grisaille semble bien s'installer. Des averses sont à prévoir en journée sur l'île. Ces pluies peuvent s'accompagner d'orages. Le soleil joue à cache-cache. Les températures baissent légèrement. La mer devient forte dans le Sud et le Sud-Ouest de l'île avec l'arrivée d'une houle de Sud-Ouest voisine des 2 mètres.