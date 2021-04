La circulation s'annonce finalement encore compliquée ce vendredi 23 avril 2021, après l'éboulement qui a eu lieu à Salazie, sur la route de Mare à citrons. L'explosion du bloc rocheux n'a pas pu avoir lieu en raison des intempéries. Deux convois sont organisés de 6h30 à 7h sur la RD52 et la circulation est alternée sur la RD48. (Photo : ville de Salazie)

Le Conseil départemental informe que suite aux travaux effectués, des restrictions sont programmées ce jour comme suit :



- de 6h30 à 7h, convois organisés sur la RD 52 et circulation alternée sur la RD 48



- à partir de 7h, RD 52 totalement fermée pour travaux sans convois et RD 48 fermée entre la Savane et Petit Sable avec possibilité de convois.



De son côté la mairie de Salazie prévient que "suite aux intempéries et fort orages la fragmentation du rocher ne peut pas avoir lieu dans la nuit et cela malgré la bonnes volonté de toutes les équipes, la présence d’éclairs empêche un dynamitage en sécurité".