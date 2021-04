Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après une très longue journée d'audience, le parquet a requis 15 mois de prison avec sursis et une inéligibilité de trois ans à l'encontre de Didier Robert. Le président du Conseil régional comparaissait devant le tribunal correctionnel pour des faits supposés de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des musées régionaux. Il lui est notamment reproché d'avoir porté son salaire à 6.800 euros en tant que président de la SPL sans avoir consulté le conseil d'administration au préalable et alors que plusieurs salariés ont été licenciés, et d'avoir augmenté celui d'une amie, Christine Clain, juste avant sa rupture conventionnelle. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre elle. Le délibéré sera rendu le 21 mai prochain. (Photo rb/www.ipreunion.com)

