A la veille du week-end, deux écoles de l'est ont dû être évacuées en raison des fortes pluies. A Saint-Benoit, l'école Julie Huet a décidé de fermer ses portes à midi après l'inondation de la cour de récréation. Six classes avaient déjà été évacuées plus tôt dans la matinée. A Sainte-Rose, c'est l'école de la Rivière de l'Est qui a été évacuée en milieu de matinée. Les 18 élèves qui composent les quatre classes de l'établissement ont tous été récupérés par leurs parents.

L'est et le sud-est de l'île sont en vigilance fortes pluies et orages depuis jeudi matin. Ces régions sont "encore exposées à de fortes averses localement orageuses" note Météo France. "Les sols sont saturés, la prudence est recommandée sur ce secteur." Dans la nuit de jeudi à vendredi, 230 mm ont été enregistrés à la Crête et plus 500 impacts de foudre sur le massif du Volcan. Par ailleurs, la rivière des Roches dans l'Est est en alerte jaune vigicrues

