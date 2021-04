La Maison d'assistantes maternelles (MAM) située au 17 ruelle Georges Payet à l'Étang-Salé les Hauts, organise une journée portes ouvertes ce samedi 24 avril 2021 de 9h00 à 16h00. "Veuillez respecter les gestes barrières, et la distanciation sociale règlementaire. Le port du masque est obligatoire" indique la mairie de l'Etang-Salé dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Les Maisons d'assistant(e)s maternel(le)s, plus communément appelés "MAM", ont le vent en poupe. À mi-chemin entre l'accueil familial d'une assistante maternelle et l'accueil collectif d'une crèche, elles proposent un mode de garde hybride, alternatif, innovant et atypique grâce notamment à une mutualisation des moyens et des compétences. Joliment baptisée "L'Îlot Z'enfants", une nouvelle MAM ouvrira ses portes le lundi 03 mai 2021 au 17, ruelle Georges Payet à l'Étang-Salé les Hauts.

Cette nouvelle structure permettra la prise en compte de chaque bambin dans son individualité tout en leur offrant l'avantage d'évoluer en collectivité, dans un environnement calme et sécurisé, propice à leur éveil, leur bien-être et favorable à leur épanouissement.

Une Journée " Portes Ouvertes " aura lieu ce Samedi 24 avril 2021 de 9h00 à 16h00 afin de vous permettre de visiter la MAM "L'Îlot Z'enfants", de rencontrer et d'échanger avec les membres de l'équipe ou encore d'y préinscrire votre enfant. En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

Merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Toute information complémentaire peut être obtenue à l'adresse suivante : [email protected] ou au 0693 94 01 76.

La fiche de préinscription et l'attestation sur l'honneur sont disponibles sur le site de la mairie de l'Etang-Salé