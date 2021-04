À la suite des fortes pluies de ces derniers jours, une nouvelle inspection du sentier de la canalisation des orangers., en présence des agents de l'ONF, du BRGM et de la société ROCS a eu lieu ce mercredi 21 avril. Ces observations ont révélé la fragilisation de certains passages, ce qui rendrait la circulation des personnes "bien trop dangereuse" d'après les experts. Ce constat a conduit à demander un arrêté préfectoral d'interdiction d'accès au sentier de la Canalisation des Orangers. Ce dernier a été émis ce vendredi. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Conscients de l’importance de cet itinéraire pour les habitants de Mafate et des randonneurs, le Conseil départemental et l’ONF sont déjà mobilisés pour programmer en urgence, des travaux de remise en état et de sécurisation. Les travaux, qui débuteront très prochainement, se dérouleront sur la période la plus courte possible, afin de rendre le passage accessible aux usagers et aux nombreux randonneurs, en vue des prochaines vacances scolaires.

L’ONF et le Conseil départemental s’engagent par leurs actions à rendre accessible aux utilisateurs un linéaire inspecté et sécurisé.

Les équipes de l’ONF rappellent à tous de consulter la météo avant tout départ sur les sentiers et de doubler de vigilance, par temps de pluie, sur l’ensemble des sentiers pouvant être glissants