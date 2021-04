Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Une fonctionnaire de police a été tuée en début d'après-midi lors d'une attaque au couteau à Rambouillet, dans les Yvelines. L'assaillant a été interpellé et blessé par balles par d'autres agents, a appris l'AFP auprès du parquet de Versailles et de source policière. De nationalité tunisienne, il est mort suite à ses blessures. D'après les premiers éléments de l'enquête, la fonctionnaire administrative a été touchée à la gorge. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex ont annoncé qu'il se rendait au commissariat de la commune

