Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Le quart Sud-Est de l'île reste en vigilance fortes pluies et orages ce vendredi 23 avril 2021. Cette région de l'île est "encore exposée à de fortes averses localement orageuses" note Météo France. "Les sols sont saturés, la prudence est recommandée sur ce secteur." Dans la nuit de jeudi à vendredi, 230 mm ont été enregistrés à la Crête et plus 500 impacts de foudre sur le massif du Volcan. Par ailleurs, la rivière des Roches dans l'Est est en alerte jaune vigicrues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le quart Sud-Est de l'île reste en vigilance fortes pluies et orages ce vendredi 23 avril 2021. Cette région de l'île est "encore exposée à de fortes averses localement orageuses" note Météo France. "Les sols sont saturés, la prudence est recommandée sur ce secteur." Dans la nuit de jeudi à vendredi, 230 mm ont été enregistrés à la Crête et plus 500 impacts de foudre sur le massif du Volcan. Par ailleurs, la rivière des Roches dans l'Est est en alerte jaune vigicrues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)