Ericka Bareigts était à nouveau en déplacement dans le sud de l'île ce vendredi 23 avril 2021. La candidate aux élections régionales "a sillonné la ville de Petite-Ile pour une rencontre avec Serge Hoareau et une partie de son équipe" précise son équipe (Photo Ericka Bareigts)

Après une première étape à Grand Anse où le maire a présenté son projet de bassin de baignade et d'aménagement du littoral, la candidate s'est arrêtée dans une des zones d'activité de la ville à la rencontre d'un innovant atelier chantier d'insertion de fabrication de palettes : "Il faut rapprocher les personnes de l'emploi pour leur redonner de l'autonomie et de la confiance en eux. C'est le premier pas vers la création d'activité et les collectivités peuvent accompagner les porteurs de pprojets. Je pense par exemple aux écoboxes et aide au premier équipement mis en place à Saint-Denis".

La visite du jour s'est ensuite continuée sur le domaine du relais entretenu par une association d'emplois aidés puis chez un agriculteur spécialisé dans la production d’ail, spécialité locale. Les débats ont notamment abordé la question de l'irrigation et de la restauration scolaire.

Quant au maire de Petite Ile, cette visite a été l'occasion de rappeler le sentiment d'abandon d'une partie du sud par la Région, appelant à un rééquilibrage avec la prochaine mandature : "Il faut un vrai projet pour La Réunion. Je pense qu'Éricka Bareigts saura être la plus à même pour y arriver".