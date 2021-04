Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 19 avril - La centrale de Bois Rouge va massivement importer du bois des Etats-Unis

* Mardi 20 avril - L'Hexagone se protège des variants, La Réunion tergiverse

* Mercredi 21 avril - Covid-19 : six décès et 918 cas en une semaine, les indicateurs sont stables

* Jeudi 22 avril - Covid-19 : prolongation des restrictions jusqu'au 7 mai

* Vendredi 23 avril - Musées régionaux : 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité requis contre Didier Robert

A l'horizon 2023, la centrale thermique de Bois Rouge passera au 100% biomasse (source d'énergie renouvelable) et abandonnera le charbon. Un projet porté par l'entreprise Albioma, en charge de cette conversion. Près de 70% de cette biomasse seront importés, des Etats-Unis dans un premier temps. Cette proportion a poussé plusieurs organisations non gouvernementales (ONGs) à tirer la sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent de l'empreinte carbone d'un tel transport et de la dépendance énergétique qui sera créée pour l'île

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de quatre pays : Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud, et d'une région ultramarine, la Guyane. Les passagers devront s'isoler pendant 10 jours, à domicile ou à l'hôtel, pour éviter une propagation des variants en Métropole, sous peine d'une amende de 1.500 euros. Une décision qui nécessitera une modification des textes actuels et la publication d'un décret, mais qui s'appuie bien sur un cadre légal. Pourtant la mise en place d'une quarantaine obligatoire est fermement rejetée par la préfecture de La Réunion depuis des mois, qui invoque les libertés individuelles.

Les derniers chiffres de l'ARS, communiqués ce mardi 20 avril 2021, montre que l'épidémie de Covid-19 reste stable, mais toujours inquiétante. Si les indicateurs ne sont pas à la hausse, ils restent cependant élevés, et ne laissent pas présager d'allègements des restrictions sanitaires cette semaine, alors que le préfet doit s'exprimer ce mercredi à 17 heures. En une semaine, six personnes âgées de plus de 50 ans sont décédées, 918 nouveaux cas ont été détectés et le taux d'incidence s'est stabilisé à 107,5 pour 100.000 habitants. Des chiffres stables, en comparaison à la semaine précédente

Face à une situation sanitaire dégradée mais stable, le préfet Jacques Billant a décidé de ne pas reconfiner La Réunion. Les restrictions sanitaires, qui devaient être levées ce vendredi 23 avril 2021, sont cependant prolongées jusqu'au 7 mai. Des discussions sont cependant prévues la semaine prochaine pour une éventuelle réouverture des terrasses des bars et des restaurations, et l'instauration d'un couvre-feu à 19 heures au lieu de 18, à l'image de la Métropole. D'après le dernier bilan, en une semaine, six personnes âgées de plus de 50 ans sont décédées, 918 nouveaux cas ont été détectés et le taux d'incidence s'est stabilisé à 107,5 pour 100.000 habitants. Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 141 malades sont décédés des suites de la maladie. 70 de ces personnes sont décédées au cours des six dernières semaines

Après une très longue journée d'audience, le parquet a requis 15 mois de prison avec sursis et une inéligibilité de trois ans à l'encontre de Didier Robert. Le président du Conseil régional comparaissait devant le tribunal correctionnel pour des faits supposés de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des musées régionaux. Il lui est notamment reproché d'avoir porté son salaire à 6.800 euros en tant que président de la SPL sans avoir consulté le conseil d'administration au préalable et alors que plusieurs salariés ont été licenciés, et d'avoir augmenté celui d'une amie, Christine Clain, juste avant sa rupture conventionnelle. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre elle. Le délibéré sera rendu le 21 mai prochain.