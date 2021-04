BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi 24 avril 2021 :



- Covid-19 : ceux qui se réinventent pour rester ouverts

- Saint-Pierre : une vélorution musicale prévue ce samedi

- Rétro : Bois Rouge, quarantaine, Covid-19, mesures sanitaires, Didier Robert

- La science en apesanteur, une aventure spatiale arrivée à maturité

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluies dans l'est, éclairicies dans l'ouest

Covid-19 : ceux qui se réinventent pour rester ouverts

Depuis le 6 avril 2021, de nombreux établissements recevant du public doivent fermer leurs portes. Parmi eux, les salles de sport, les salles de spectacle, les salles de jeu, les cinémas ou encore les galeries marchandes ou magasins de plus de 10.000 m2. Mais pour garder un semblant d'activité, certains gérants se réinventent et redoublent de créativité, quitte à trouver de nouvelles idées. Sport en extérieur, concerts en live Facebook, location de jeux... Les techniques sont variées, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau en période de crise sanitaire

Saint-Pierre : une vélorution musicale prévue ce samedi

Ce samedi 24 avril 2021 les collectifs et associations Extinction rebellion, Attac, Greenpeace, Alternatiba et QG Zazalé lancent une nouvelle vélorution pour le climat sur Saint-Pierre. Objectif dans le cadre des futures élections : "rappeler à tous les élu.es qui présentent leur candidature aux élections régionales et départementales, mais plus largement encore, à tous les élu.es de l'île, qu'il est de leur devoir de proposer et mener une politique qui prenne en compte les urgences climatiques et écologiques rappelées maintenant depuis plusieurs années par la communauté scientifique"

Rétro : Bois Rouge, quarantaine, Covid-19, mesures sanitaires, Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 19 avril - La centrale de Bois Rouge va massivement importer du bois des Etats-Unis

* Mardi 20 avril - L'Hexagone se protège des variants, La Réunion tergiverse

* Mercredi 21 avril - Covid-19 : six décès et 918 cas en une semaine, les indicateurs sont stables

* Jeudi 22 avril - Covid-19 : prolongation des restrictions jusqu'au 7 mai

* Vendredi 23 avril - Musées régionaux : 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité requis contre Didier Robert

La science en apesanteur, une aventure spatiale arrivée à maturité

Plus de 20 ans qu'elle tourne autour de la Terre pour faire avancer la science: la Station spatiale internationale (ISS), qui s'apprête à accueillir Thomas Pesquet, est devenue au fil du temps un laboratoire de pointe, où l'apesanteur n'a pas fini d'aiguiser l'appétit des chercheurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluies dans l'est, éclairicies dans l'ouest

Ce samedi 24 avril 2021, le temps est toujours pluvieux dans l'Est au grand désespoir de Matante Rosina et heureusement le risque orageux disparait au cours de la matinée. Dans l'Ouest, le temps est plus agréable. Dans l'après-midi, des averses se déclenchent dans l'intérieur de l'île et le littoral profite de belles éclaircies. Une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres déferle sur les côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.