Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Ce samedi 24 avril 2021, le temps est toujours pluvieux dans l'Est au grand désespoir de Matante Rosina et heureusement le risque orageux disparait au cours de la matinée. Dans l'Ouest, le temps est plus agréable. Dans l'après-midi, des averses se déclenchent dans l'intérieur de l'île et le littoral profite de belles éclaircies. Une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres déferle sur les côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.

