Ce samedi 24 avril, le collectif "Citoyens dionysiens à vélo", soutenu par les associations et collectifs réunionnais Attac, Alternatiba, Ekopratik, Extinction Rebellion et Greenpeace, organisait une grande "Vélorution" à Saint-Denis afin d'interpeller élus et citoyens sur la nécessité de développer des aménagements cyclables sur le chef-lieu. Environ 200 participants se sont rassemblés dans une ambiance festive afin de célébrer le vélo et ce qu'il représente, indiquent les militants dont nous publions ici le communiqué. (Photo DR)

