Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Ce samedi 24 avril 2021 les collectifs et associations Extinction rebellion, Attac, Greenpeace, Alternatiba et QG Zazalé lancent une nouvelle vélorution pour le climat sur Saint-Pierre. Objectif dans le cadre des futures élections : "rappeler à tous les élu.es qui présentent leur candidature aux élections régionales et départementales, mais plus largement encore, à tous les élu.es de l'île, qu'il est de leur devoir de proposer et mener une politique qui prenne en compte les urgences climatiques et écologiques rappelées maintenant depuis plusieurs années par la communauté scientifique" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

