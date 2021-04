Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Plus d'un millier de de personnes se sont réunies à Saint-Leu sur le front de mer ce samedi 24 avril 2021 pour un "flashmob", un événement spontané qui consiste à chanter et danser ensemble. Selon les images qui circulent sur les réseaux sociaux, beaucoup étaient sans masque. Un événement qui s'est déroulé indépendamment des vélorutions de Saint-Denis et Saint-Pierre, déclarées en préfecture. La ville de Saint-Leu condamne fermement le rassemblement, rappelant son illégalité, et remercie les forces de l'ordre pour avoir évacué le site. (Photo Facebook)

