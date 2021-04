Comme chaque fin de week-end, police et gendarmerie indiquent le nombre d'infractions relevées : 224 pour les gendarmes et 121 pour les policiers soit un total de 345 infractions. Les gendarmes évoquent notamment l'arrestation de deux chauffards qui roulaient à 162 et 165 km/h sur des axes pourtant limités à 90. Par ailleurs trois alcoolémies ont révélé des taux de 1,06 / 1,54 / 1,60 g/l air expiré (soit jusqu'à plus de 3,5 grammes dans le sang). Nous publions ici le bilan de la gendarmerie et de la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Du côté des gendarmes

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l’EDSR, renforcés des effectifs de la Réserve Opérationnelle, sont intervenus en appui des effectifs des militaires des compagnies de Gendarmerie, pour multiplier les services et les postes de contrôles routiers. En portant l’effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité :



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 22



NOMBRE D INFRACTIONS : 224



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 43



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 14



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 14



NOMBRE D’IMMOBILISATION DE VÉHICULES: 65 dont 10 mises en fourrière administrative.



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10



NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 4



NOMBRE DE VITESSES : 191 dont 17 avec interception



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 11



NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 5



NOMBRE NON RESPECT PRIORITE : 17



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 7



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 1



NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT VÉHICULE CONFORME : 3



NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 1 (IDENTIFIE / IMMOBILISATION FOURRIÈRE JUDICIAIRE / ENQUÊTE EN COURS).



FAITS PARTICULIERS :



Dans l’après-midi et en première partie du samedi 24 avril 2021, les effectifs, de la compagnie de Saint-Benoît, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé plusieurs contrôles des mobilités sur les axes principaux et secondaires, de leur secteur de compétence, en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d’accidents.

Malgré des conditions climatiques défavorables, notamment de nuit, 44 infractions ont été relevées, dont 11 vitesses avec des conduites particulièrement dangereuses enregistrées à plus de 162 et 165 km/h pour deux chauffards, sur des axes pourtant limités à 90 km/h.

Cinq alcoolémies dont 3 délictuelles révélant respectivement, des taux de 1,06 / 1,54 / 1,60 g/l air expiré. 15 non respects de stop, 1 conduite sous stupéfiants, 1 défaut d’assurance, 2 téléphones, 1 ceinture et 1 non port de casque...



Le même, jour de 18h00 à 21h00, sur le secteur Ouest de l’Ile, la brigade motorisée mettait en place, avec les réservistes de l’EDSR, un poste de contrôle routier, dans le centre ville de Saint-Leu, en vue de faire respecter les mesures restrictives de circulation. 35 personnes ont fait l’objet qu’un contrôle ayant mené à la constatation de 10 infractions, dont 1 alcoolémie délictuelle, 1 défaut d’assurance, 2 défauts d’équipement deux-roues motorisés, 3 pneus lisses voitures, 1 non mutation de carte grise VL et 2 circulation malgré couvre-feu...

• Du côté des policiers

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 23 au 25 avril 2021 permettant de relever 121 infractions dont 11 délits :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 2 (taux compris entre 0,80 et 0,87 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 6

- défaut de permis de conduire : 2

- refus d'obtempérer : 1

62 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 110 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 14

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 19

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 4

- défaut de contrôle technique : 11

- autres : 62