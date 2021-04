BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 25 avril 2021 :



- Éric Lacroix : "dire que le sport est non essentiel est aberrant"

- Ouverture d'une formation de professeurs de danse jazz à La Réunion

- Insolite : mariage au pied d'un volcan, action culottée, îlot éphémère

- Pour contrer la pénurie d'eau en Tunisie, un système unique de culture sur sable

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies s'imposent

Éric Lacroix : "dire que le sport est non essentiel est aberrant"

Membre de l'équipe de France de course de montagne de 1991 à 1995, coach de haut niveau, auteur de plusieurs ouvrages sur la course à pied, notamment "Guide d'entrainement à l'ultra trail : l'exemple le Grand Raid", consultant, conférencier... et directeur du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives) de La Réunion, Eric Lacroix a plus d'une corde à son arc. Alors que le monde de la course hors stade est toujours à l'arrêt dans notre île, nous l'avons interrogé sur les conséquences de la crise Covid-19 sur ce milieu de passionnés un brin déprimés. "Dire que le sport est non essentiel est aberrant" n'a pas caché le sportif. Entretien

Ouverture d'une formation de professeurs de danse jazz à La Réunion

Dans un courrier officiel datant du 22 mars 2021, le ministère de la Culture a autorisé le centre de formation dionysien le Santyé à lancer une formation de professeurs de danse de jazz. Le Santyé proposera une formation qui se déroulera sur deux années d'études supérieures en danse jazz, qui débutera en septembre 2021. Cette formation aboutit à l'obtention d'un diplôme d'Etat de niveau BAC +2. "Un long combat de 30 ans, porté notamment par Ismaël Aboudou" indique le Santyé

Insolite : mariage au pied d'un volcan, action culottée, îlot éphémère

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! Partons d'abord en Islande où un couple s'est dit oui au pied du volcan islandais en pleine éruption, les mariés sont à quelques mètres de la lave en fusion, le décor tranche avec ce que l'on connaît en ce moment à La Réunion. Ensuite, on a découvert que Pinky Gloves avait sorti un gant rose pour aider les femmes à changer leurs protections hygiéniques "en toute propreté", ça a fait causer sur les réseaux sociaux. Le produit a été retiré du marché. Des actions coups de poing, il y en a plein mais celle-ci est culottée: la boutique de lingerie fine Sidiot envoie une culotte à Jean Castex pour démontrer que son commerce est essentiel et ainsi réclamer l'équité. On termine par la star de la semaine : l'îlot éphémère qui s'est formé à quelques mètres du rivage de la plage de L'Etang-Salé et qui a attiré les curieux...

Pour contrer la pénurie d'eau en Tunisie, un système unique de culture sur sable

Pommes de terre, laitues et oignons poussent sur des parcelles sableuses de bord de mer: dans une bourgade du nord de la Tunisie, des agriculteurs s'efforcent de préserver une technique ancestrale mais délicate d'irrigation à l'importance accrue face aux pénuries d'eau.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies s'imposent

Ce dimanche 25 avril 2021, Matante Rosina se dit que ce dernier jour de week-end est plus clément sauf sur le volcan où les averses persistent. Dans l'après-midi, la pluie s'invite dans l'intérieur de l'île. Le littoral conserve des éclaircies. Le vent se renforce et on note des rafales de 60 km/h sur Sainte-Marie et 75 km/h sur Saint-Pierre. Une houle voisine de 1,80 m déferle sur les côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.