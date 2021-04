Publié il y a 55 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Avril à 14H49

Ce dimanche 25 avril 2021, Matante Rosina se dit que ce dernier jour de week-end est plus clément sauf sur le volcan où les averses persistent. Dans l'après-midi, la pluie s'invite dans l'intérieur de l'île. Le littoral conserve des éclaircies. Le vent se renforce et on note des rafales de 60 km/h sur Sainte-Marie et 75 km/h sur Saint-Pierre. Une houle voisine de 1,80 m déferle sur les côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.

