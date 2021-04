Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Les précipitations qui affectent les secteurs Est et Sud n'engendrent pas des cumuls trop importants. Cependant, ces dernières surviennent sur des sols bien arrosés par les pluies survenues ces derniers jours, et font réagir les cours d'eau de ces secteurs en particuliers la rivières des Marsouins. Compte tenu de l'état de saturation des sols, les bassins versants des secteurs affectées resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

