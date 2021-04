Alors que la vélorution de Saint-Denis a rassemblé 200 cyclistes, celle de Saint-Pierre, en musique, a rassemblé 600 personnes. "Accompagnés par un camion sono animé par plusieurs DJ, c'est en musique et dans un cadre festif que nous avons exigé des élu.es une véritable rupture dans la politique menée sur le sujet des transports relatent les militants dont nous publions ici le communiqué. (Photos DR)

"Ce qui est proposé ou fait depuis des années par la classe politique actuelle est clairement insuffisant, que ce soit sur la qualité du réseau de transport en commun (nombre de bus insuffisant et trop chers pour bon nombre de réunionnais) que sur le réseau cyclable qui est famélique alors qu'il est démontré depuis longtemps qu'investir dans le vélo (des voies cyclables sécurisées partout, des primes pour l'achat de vélo électrique ou non - des abris sécurisés...) permet d'inciter les automobilistes à changer leurs habitudes et donc de délaisser sa voiture pour le vélo.

Aujourd'hui le vélo n'est plus cantonné au loisir, il permet d'aller faire ses courses, d'aller au travail même sur de longue distance, d'amener ses enfants à l'école et donc de limiter la pollution sonore et environnementale des villes et d'améliorer la fluidité des déplacements. C'est une solution gagnant gagnant sur tous les points.

Qu'attendent donc nos élu.es ?

Ne pas investir massivement pour une démocratisation du vélo est une véritable faute politique !

On appelle donc tous les candidat.es aux élections régionales et départementales à proposer un plan transport durable ambitieux pour les prochaines échéances électorales. Nous allons continuer à mettre la pression en organisant très prochainement une nouvelle mobilisation massive !

Il est temps de se réveiller face à l'urgence climatique !"

