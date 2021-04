L'association "Planet tiger" tire la sonnette d'alarme : quatre tigres sont actuellement enfermés dans un wagon de cirque "laissé à l'abandon par des propriétaires en Argentine". Selon les membres de l'association, un agriculteur les nourrit pour les maintenir en vie et l'association a été contactée "pour faire transférer les tigres vers un sanctuaire en Afrique". Une opération onéreuse pour laquelle ils ont lancé un appel aux dons. (Photo : Planet tiger)

Selon l'association Planet tiger, ces quatre tigres du Bengale auraient été abandonnés dans un train en Argentine il y a déjà plus de 10 ans. "Ils tournent en rond inlassablement dans ces cages insalubres, jonchées de carcasses d'animaux et de leurs excréments" dénonce l'association. "En 2007, un cirque itinérant laisse provisoirement à un fermier de la région de San Luis ses tigres logés dans un wagon semi fermé... Mais il n'est jamais revenu. Le paysan les a alors nourris et abreuvés pour les garder en vie. Il resollicite en 2017 un vétérinaire et les autorités locales afin de remédier à la situation, mais en vain" raconte Planet tiger.

"Deux des tigres, le mâle agé de 18 ans et la femelle de 15 ans (âges estimatifs), ont connu la vie de cirque et les deux autres sont nés dans ces wagons" ajoute l'association. L'association Wildlife Advocates Foundation a eu écho de cette situationen 2020 "et contacte Frédéric Geffroy, fondateur de l'association Planète Tigre, qui se met en quête d'un véritable sanctuaire protégé contre le braconnage ou la chasse en boîte, pour accueillir les 4 tigres, et les accompagner dans leur rééducation en semi liberté." C'est Ubuntu Wildlife Sanctuary qui a été choisi. Depuis cette année, l'opération de sauvetage "Train Tigers Rescue" vise à organiser le transfert de ces tigres d'Argentine vers l'Afrique du Sud.

"Les soins vétérinaires et leur accueil à Ubuntu nécessitent une collecte de 100.000 euros" indique l'association qui a donc lancé un large appel aux dons pour effectuer cette opération onéreuse.

