Publié il y a 52 minutes / Actualisé le Jeudi 22 Avril à 15H13

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici ! Partons d'abord en Islande où un couple s'est dit oui au pied du volcan islandais en pleine éruption, les mariés sont à quelques mètres de la lave en fusion, le décor tranche avec ce que l'on connaît en ce moment à La Réunion. Ensuite, on a découvert que Pinky Gloves avait sorti un gant rose pour aider les femmes à changer leurs protections hygiéniques "en toute propreté", ça a fait causer sur les réseaux sociaux. Le produit a été retiré du marché. Des actions coups de poing, il y en a plein mais celle-ci est culottée: la boutique de lingerie fine Sidiot envoie une culotte à Jean Castex pour démontrer que son commerce est essentiel et ainsi réclamer l'équité. On termine par la star de la semaine : l'îlot éphémère qui s'est formé à quelques mètres du rivage de la plage de L'Etang-Salé et qui a attiré les curieux... (Photo rb/www.ipreunion.com)

