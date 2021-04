Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Les précipitations en cours ce lundi soir 26 avril 2021 sur l'est de l'île" entraînent des réactions modérées sur les bassins versants de ces secteurs, en particulier sur ceux de la rivière des Marsouins et de la rivière des Roches" détaille Vigicrue. Elles sont donc placées en vigilance crues jaune. "Compte tenu de l'état de saturation des sols et au regard des prévisions météorologiques, l'ensemble des bassins versants de l'Est et du Nord Est restent sensibles et réactifs aux pluies en cours et à venir" précise le bulletin (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

