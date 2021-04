BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 3 mai 2021 :



Demi-jauge : une difficulté de plus pour les lycéens

La mise en place de la demi-jauge semble causer bien des problèmes aux élèves comme aux enseignants dans les classes de La Réunion. Si le rectorat affirme que le dispositif est bien rodé, pour éviter un trop grand brassage d'élèves en raison du Covid-19, les lycéens se disent parfois perdus. Certains ont cours la moitié de la semaine, d'autres une semaine sur deux ou encore en demi-classe. En distanciel, certains ont peu d'exercices à faire, tandis que d'autres doivent suivre des cours en visio avec leurs professeurs. La crainte étant, notamment pour les classes à examen, de ne pas être préparés de façon suffisamment égalitaire d'un établissement à un autre.

Régionales : le grand dilemme de la droite

La droite locale et face à un dilemme de taille. Faut-il ou non se ranger derrière la candidature de Didier Robert pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021? Le président de Région sortant est pour le moment le seul à avoir déclaré sa candidature. Personne de sa famille politique ne s'est encore manifester pour lui apporter la contradiction. A priori la droite pourrait donc se réjouir d'être en passe de réussir son union. Cela d'autant plus que le camp de la gauche est fractionné par des candidatures multiples. Mais tout n'est pas si simple. Didier Robert a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête avec l'affaire dite des Musée Régionaux dont le délibéré devrait être rendu le 21 mai prochain. Quel que soit le délibéré rendu le 22 mai prochain par le tribunal correctionnel, il sera compliqué de faire admettre à l'électorat que le président de Région sortant est le meilleur des candidats malgré les multiples dossiers mettant en cause sa gestion des fonds publics

Le Chaudron : des coups de feu entendus, pas de blessé, le tireur a été interpellé

Deux à trois coups de feu ont été entendus dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis, en fin de journée ce dimanche 25 avril 2021. Selon la police, les faits se sont déroulés rue Théodore Chasseriau, à côté de la rue Roger Payet. L'incident n'a heureusement fait aucun blessé. L'homme a été interpellé. Un important dispositif de police a été déployé dans le quartier dès le dénut de soirée afin d'éviter tout débordement. La soirée a été calme

Contrôles routiers : deux chauffards contrôlés à 162 et 165 km/h sur des axes limités à 90

Comme chaque fin de week-end, police et gendarmerie indiquent le nombre d'infractions relevées : 224 pour les gendarmes et 121 pour les policiers soit un total de 345 infractions. Les gendarmes évoquent notamment l'arrestation de deux chauffards qui roulaient à 162 et 165 km/h sur des axes pourtant limités à 90. Par ailleurs trois alcoolémies ont révélé des taux de 1,06 / 1,54 / 1,60 g/l air expiré (soit jusqu'à plus de 3,5 grammes dans le sang). Nous publions ici le bilan de la gendarmerie et de la police.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ce Lundi 26 avril 2021, Matante Rosina a envie de se reposer et compte sur vous pour lui donner des nouvelles de la météo de chez vous. Elle espère que vous avez passé un excellent week-end et vous souhaite un bon début de semaine.