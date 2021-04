Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

La ville de Saint-Louis a porté plainte ce lundi 26 avril 2021 contre les auteurs de dégradations survenues ce week-end à l'encontre de plusieurs équipements publics, annonce la commune. "En effet, les agents et l'élu d'astreinte ont malheureusement constaté plusieurs actes de casse et dommages sur 3 sites" déplore-t-elle. Samedi 24 avril, la Boîte à Livres du Gol a été vandalisée. La porte vitrée de ce dispositif a été cassée et les livres volés. Dimanche 25 avril, au gymnase Adrienne Lenormand, une porte a été cassée, des tags ont été découverts les murs intérieurs et extérieurs, un extincteur a été volé, le matériel du club de badminton et du club de fitness aussi. "Des faits similaires se sont produits à l'école Adrienne Lenormand où l'extincteur de la salle de restauration scolaire a été dérobé et les murs de l'école primaire ont été tagués" souligne la mairie. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Louis a porté plainte ce lundi 26 avril 2021 contre les auteurs de dégradations survenues ce week-end à l'encontre de plusieurs équipements publics, annonce la commune. "En effet, les agents et l'élu d'astreinte ont malheureusement constaté plusieurs actes de casse et dommages sur 3 sites" déplore-t-elle. Samedi 24 avril, la Boîte à Livres du Gol a été vandalisée. La porte vitrée de ce dispositif a été cassée et les livres volés. Dimanche 25 avril, au gymnase Adrienne Lenormand, une porte a été cassée, des tags ont été découverts les murs intérieurs et extérieurs, un extincteur a été volé, le matériel du club de badminton et du club de fitness aussi. "Des faits similaires se sont produits à l'école Adrienne Lenormand où l'extincteur de la salle de restauration scolaire a été dérobé et les murs de l'école primaire ont été tagués" souligne la mairie. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)