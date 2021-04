Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 8 heures

La droite locale et face à un dilemme de taille. Faut-il ou non se ranger derrière la candidature de Didier Robert pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021? Le président de Région sortant est pour le moment le seul à avoir déclaré sa candidature. Personne de sa famille politique ne s'est encore manifester pour lui apporter la contradiction. A priori la droite pourrait donc se réjouir d'être en passe de réussir son union. Cela d'autant plus que le camp de la gauche est fractionné par des candidatures multiples. Mais tout n'est pas si simple. Didier Robert a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête avec l'affaire dite des Musée Régionaux dont le délibéré devrait être rendu le 21 mai prochain. Quel que soit le délibéré rendu le 22 mai prochain par le tribunal correctionnel, il sera compliqué de faire admettre à l'électorat que le président de Région sortant est le meilleur des candidats malgré les multiples dossiers mettant en cause sa gestion des fonds publics (phoro rb/www.ipreunion.com)

