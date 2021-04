Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les gendarmes du PGHM ont dû intervenir sur la plage du Tremblet ce lundi 26 avril 2021. Une dizaine de personnes, qui s'étaient rendues sur place pour admirer les cascades éphémères apparues suite aux dernières pluies, se sont en effet retrouvées bloquées entre les chutes d'eau et la mer. L'hélicoptère a été mobilisé sur place et a évacué les personnes sur le parking et la route surplombant la plage. L'opération a demandé plusieurs allers-retours (Photo d'illustration vs/www.ipreunion.com)

