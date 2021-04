Olivier Hoarau a présenté les candidats " Ansanm " Portois des élections départementales. Jasmine Béton et Armand Mouniata "portent depuis de nombreuses années le territoire du Port dans leur coeur" souligne l'élu portois. Ils seront soutenus par Alexandra Assoumani et Jean-Claude Adois dans leur actions de terrain auprès de la population.

" Notre volonté est de faire de la société de l’épanouissement humain et social une réalité, explique Jasmine Béton. " Nous sommes sur le terrain tous les jours, nous mesurons le travail qu’il nous reste encore à accomplir ".



"Cette ferveur et ce dévouement Jasmine béton et Armand Mouniata l’emploient quotidiennement au sein de l’équipe municipale pour répondre à l’urgence du quotidien des Portois" assure l'élu.



Ils orientent ainsi leur programme autour de plusieurs axes :



- Assurer une proximité en organisant des permanences régulières dans les quartiers.

- Construire un programme de logements inclusifs qui proposera une offre de logement alternative pour nos aînés et nos personnes en situation de handicap, en garantissant à tous, la possibilité de vivre ensemble et un maintien à domicile le plus longtemps possible.

- Œuvrer pour conserver le lien intergénérationnel en créant davantage d’activités, d’animations et d’ateliers pour faire se rencontrer nos seniors et nos enfants.

- Renforcer le partenariat entre le Département et notre Maison des Seniors.

- Faciliter les démarches pour les personnes porteuses de handicap et leurs familles.

- Apporter une enveloppe financière plus importante pour améliorer l’habitat et rendre plus facile le traitement des dossiers.

- Apporter à chaque collégien qui n’aurait pas d’outil informatique personnel, un équipement fiable qui répond notamment à l’impératif de l’enseignement en distanciel.

- Améliorer l’insertion de nos jeunes en leur apportant une prise en charge personnalisée et un suivi adapté aux besoins.

- Renforcer notre budget d’aide à la création d’entreprise.

- Poursuivre le travail engagé avec le Département en faveur de l’accompagnement des familles, de la création de structures d’accueil de la petite enfance, du soutien à nos associations et de la rénovation de nos équipements sportifs.