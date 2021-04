Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Une vingtaine de voyageurs ont remporté leur action en justice contre Air-France après un retard de plus de 40 heures sur un vol en 2018, annonce Réunion la 1ère. Le tribunal a reconnu ce lundi la faute de la compagnie aérienne, et l'a condamné à verser entre 1.000 et 2.500 euros d'indemnités en plus des 800 euros déjà versés.

