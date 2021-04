Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

A l'appel de la CFDT les soignants sont mobilisés devant le CHU nord depuis tôt ce mardi matin 27 avril 2021. Ils protestent contre la la fermeture du service d'urologie du centre hospitalier. "Nous avons fait part à notre directeur général de notre incompréhension que les membres du conseil de surveillance du CHU n'ont été consulté que pour information et non pour un avis. De même, la commission des représentants des usagers n'a pu exprimer son avis sur le sujet" déplore la CFDT. Le syndicat "trouve inconcevable et inacceptable que l'instance politique du Conseil de surveillance ainsi que les représentants des usagers n'ont eu le droit de voter contre cette fermeture" (Photo D.R.)

