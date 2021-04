BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 27 avril 2021 :



- Bioéthique : l'éternel (et douloureux) débat autour de la fin de vie

- Régionales : le torchon brûle (déjà) à gauche

- Élections : les scrutateurs désignés en priorité parmi les personnes vaccinées

- Virus : gravité sans précédent en Inde, prudent relâchement en Europe

-Le Port : l'association Markotaz et le Kabardock lance le web-média Zénès

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Journée maussade

Bioéthique : l'éternel (et douloureux) débat autour de la fin de vie

Le jeudi 8 avril 2021, l'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi "donnant le droit à une fin de vie libre et choisie" déposée par le député Olivier Falornu du groupe Libertés et territoires. Cette proposition a pour objectif d'ouvrir un recours à "une assistance médicalisée active à mourir" pour toute personne "capable et majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable" et qui ne peut être "apaisée" ou jugée "insupportable". Le premier article a finalement été adopté malgré les 3.000 amendements dont 2300 déposés par les Républicains. Le débat dépasse les rangs de l'hémicycle puisque des artistes comme Line Renaud ont pris la parole. Elle estime que cette proposition de loi est "un progrès essentiel" contrairement à Michel Houellebecq pour qui "la France perdrait tout droit au respect". A La Réunion le débat est également d'actualité et il est aussi vif (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Régionales : le torchon brûle (déjà) à gauche

Dans une interview accordée à Gaël Le Dantec dans l'émission "Dimanche Politique" de Réunion La1ère, ce dimanche 25 avril 2021, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et candidat aux régionales des 20 et 27 juin prochain, a ouvertement attaqué Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et elle aussi candidate aux régionales, évoquant une alliance entre cette dernière et le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine. Le torchon semble déjà brûler à gauche, augurant un second tour mouvementé où une alliance des gauches semble loin d'être acquise

Élections : les scrutateurs désignés en priorité parmi les personnes vaccinées

A l'approche des élections départementales et régionales, le gouvernement a présenté les modalités de l'organisation des scrutins : pour le dépouillement, les scrutateurs seront désignés en priorité parmi des personnes vaccinées ou immunisées, ou qui disposent d'un test négatif de moins de 48 heures. Pour les personnes qui n'auraient pas pu être vaccinées et qui seraient mobilisées le jour du scrutin à un titre ou à un autre, l'Etat mettra à la disposition de l'ensemble des communes des autotests. Les personnes chargées de la tenue des bureaux de vote pourront être vaccinées prioritairement, qu'il s'agisse des membres des bureaux de vote ou des fonctionnaires communaux mobilisés le jour du scrutin pour l'installation du bureau de vote. Les maires sont donc priés de délivrer dès que possible aux personnes désignées une attestation de priorité d'accès à la vaccination

Virus : gravité sans précédent en Inde, prudent relâchement en Europe

La pandémie atteint une gravité sans précédent en Inde, où les patients continuent de mourir par manque d'oxygène dans des hôpitaux saturés, tandis que l'Europe relâche prudemment ses restrictions avec la réouverture lundi de terrasses de cafés et de restaurants en Italie et le retour des écoliers en France.

Le Port : l'association Markotaz et le Kabardock lance le web-média Zénès

L'association Markotaz et le Kabardock annoncent le lancement de Zénès, un web-média dédié à l'écologie et entièrement conçu par des jeunes réunionnais. Projet d'action culturelle, Zénès a permis à huit éco-délégués, des élèves élus participer activement à la mise en oeuvre du développement durable dans leurs établissements, du Lycée Jean Hinglo du Port de travailler sur la fabrication d'une série de contenus vidéos consacrés aux problématiques associées au changement climatique et à la transition écologique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Journée maussade

Ce mardi 27 avril 2021, le temps fait grise mine. Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse de café que le temps sera maussade. De Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par Salazie, de fréquentes averses sont prévues, dans l'Ouest le ciel reste gris sans averses. Dans l'après-midi, attendez vous à quelques coups de tonnerre isolés sur le Nord et l'Est. Le vent souffle fort sur le Nord et le Sud. Les rafales atteignent 60 km/h. La mer est agitée et se renforce en soirée sur l'Est et le Sud de l'île.