L'association Markotaz et le Kabardock annoncent le lancement de Zénès, un web-média dédié à l'écologie et entièrement conçu par des jeunes réunionnais. Projet d'action culturelle, Zénès a permis à huit éco-délégués, des élèves élus participer activement à la mise en oeuvre du développement durable dans leurs établissements, du Lycée Jean Hinglo du Port de travailler sur la fabrication d'une série de contenus vidéos consacrés aux problématiques associées au changement climatique et à la transition écologique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Grèn Sémé - Photo D.R./Le Bisik)

Organisé pour accompagner la création du dernier spectacle de Grèn Sémé, le programme s’est déroulé de février à septembre 2020, et s’est articulé autour de 4 phases d’actions :

• pour point de départ, une série de discussions entre Carlo De Sacco du groupe Grèn Sémé et les éco-délégués, sur les textes de l’album Zamroza, et l’analyse des revendications sociales et écologiques qui y sont introduites.

• l’organisation d’une série de rencontres-discussions avec des acteurs de terrain afin de se documenter sur les sujets étudiés et s’initier à l’exercice de l’interview

• la réalisation de 5 mini-reportage vidéos (durée comprise entre 5 et 10 minutes), pour présenter des projets intervenants sur ces problématiques à la Réunion, les difficultés qu’ils rencontrent et les pistes de solutions qu’ils proposent

• la réalisation de 5 épisodes de l’écolo-kwiz. Imaginé sous la forme d’un jeu télé, chaque épisode de ce programme vidéo met en scène deux personnalités réunionnaises (médiatique, sportive, artistique) qui concourent autour d’une série de questions portant sur le thème de l’écologie. Développé dans un mélange d’humour et de sérieux, l’objectif des questions est de mettre en avant des chiffres et des réalités qui marquent le public



L’ensemble des contenus a été fabriqué par les éco-délégués* (seul le montage vidéo a été réalisé par un professionnel). Les élèves se sont ainsi chargés d’assurer : la préparation et l’animation des interviews ; l'écriture et l’interprétation des voix off ; les prises de vue et les prise de son ; la fabrication du décors de l’écolo-kwizz et l’interprétation du rôle de l’animateur pour chaque épisode de l’écolo-kwizz.



Pour réaliser ces tâches, ils ont été accompagné et coaché par une équipe de trois professionnels : Romain Marchand (monteur vidéo et animateur de stage audiovisuel) pour les prises de vue et les prise de son, David Mantault (animateur radio et ancien professeur à l’école des médias de l’océan-indien) pour les interviews et l’animation de l’éco-kwizz, et Nicolas Ciret (administrateur de production) pour les questions logistiques.



Les 5 reportages-vidéos ont portés sur :

• Patrick Durville, biologiste marin qui étudie la pollution métallique dans le lagon

• Le parc national de la Réunion pour son travail sur la protection de la biodiversité

• La ferme Lébon Lébio, pour son mode de production agricole sans engrais ni pesticide

• L’association Met’Ansanm : pour la réhabilitation du système d’irrigation de l’ilet d’Aurère à Mafate

• La Vélorution à Saint-Denis : une manifestation organisée par Extinction Rebellion, Greenpeace et Attac pour sensibiliser sur le développement à la Réunion du vélo en tant que moyen de transport



Les 5 épisodes de l’écolo-kwizz se sont appuyés sur la participation des duos de personnalités suivantes : Nicolas Guy et Alice Lemoigne, Carlo De Sacco et Christine Salem, Olivier Araste et Kenaelle, Tine Poppy et Bernard Joron, et Marie-Alice Sinaman et Jacky Revel.