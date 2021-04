Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce mardi 27 avril 2021, le temps fait grise mine. Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse de café que le temps sera maussade. De Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par Salazie, de fréquentes averses sont prévues, dans l'Ouest le ciel reste gris sans averses.

Dans l'après-midi, attendez vous à quelques coups de tonnerre isolés sur le Nord et l'Est. Le vent souffle fort sur le Nord et le Sud. Les rafales atteignent 60 km/h. La mer est agitée et se renforce en soirée sur l'Est et le Sud de l'île.

